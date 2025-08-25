Ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Βοιωτία. Οι δύο ομάδες αναζητούν τους βαθμούς στο ματς για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-2 (Novasports 2)
Γκολ: 17′ πεν. Τετέι (Κηφισιά), 25′ Πόμπο (Κηφισιά), 35′ Λαγιούς (Λεβαδειακός), 39′ πεν. Όζμπολτ (Λεβαδειακός)
Κίτρινες κάρτες: Τσόκαϊ, Όζμπολτ
Κόκκινες κάρτες: –
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή, Μπαλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ.
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης, Ντίας, Εμπό, Τζίμας, Πόμπο, Αντονίσε, Τετέι.