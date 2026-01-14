Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο «Λάμπρος Κατσώνης» το νοκ-άουτ παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες είναι μονοί. Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητής στην κανονική διάρκεια, δεν υπάρχει παράταση αλλά οι δυο ομάδες οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με ανατροπή, οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει με 3-2 της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Λεβαδειακός μετράει τρεις διαδοχικές νίκες, με πιο πρόσφατη το 3-1 επί του Βόλου και φιγουράρει στην τέταρτη θέση της Super League, ενώ η ομάδα των βορείων προαστίων μετράει τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες, με τελευταία το 1-1 με την ΑΕΛ και είναι στην οκτάδα.

Λεβαδειακός-Κηφισιά 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ – Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος – Γκούμας, Τσιμπόλα, Κωστή – Μανθάτης, Πεντρόσο, Παλάσιος.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες – Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα – Έμπο, Ρούμπεν – Αντόνισε, Πόμπο, Πατήρας – Χριστόπουλος.