Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο «Λάμπρος Κατσώνης» από τον Λεβαδειακό. Οι «ερυθρόλευκοι» του Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναζητούν τη νίκη στο ματς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες μετρούν ήδη μία ήττα και μία ισοπαλία σε τέσσερα ματς και δεν έχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, την ώρα που οι Βοιωτοί βρίσκονται στην τελευταία θέση με μία ισοπαλία. Μάλιστα, η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει.

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