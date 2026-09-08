Ο Λεβαδειακός ενισχύθηκε επιθετικά, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλιού Μπάτζι. Ο 28χρονος Σενεγαλέζος φορ είχε μείνει ελεύθερος από τη Σίβασπορ και πέρσι μέτρησε σε 22 εμφανίσεις, 4 γκολ.

Έχει αγωνιστεί σε Τζουργκάρντεν, Μπορντό, Ραπίντ Βιέννης, Αμιέν, Γκαζιαντέπ και Ανκαραγκουτσού.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζι.

Γεννημένος στις 10/10/1997 στο Ziguinchor, ξεκίνησε την καριέρα του από την Κάζα Σπορτς της πατρίδας του και ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2017 για τη σουηδική Τζουργκάρντεν, στην οποία αγωνίστηκε για δύο χρόνια (15 γκολ, 4 ασίστ).

Οι εμφανίσεις του στη Σουηδία τον οδήγησαν στη μεταγραφή του σε ένα από τα ιστορικότερα κλαμπ της Αυστρίας, την Ραπίντ Βιένης κι από εκεί σε μία νέα σημαντική μεταγραφή στον κορυφαίο σύλλογο της Αιγύπτου, την Αλ Αχλί.

Το 2021 επέστρεψε στην Ευρώπη για την τουρκική Ανκαραγκουτσού κι έπειτα στην Αμιάν, η οποία προχώρησε στην αγορά του. Η παρουσία του στον γαλλικό σύλλογο όπου πέτυχε 14 γκολ (3 ασίστ) έφερε ακόμα μία σημαντική μεταγραφή, αυτή τη φορά στην Μπορντό, με την οποία μέτρησε 47 συμμετοχές (5 γκολ, 4 ασίστ) σε δύο χρόνια.

Ακολούθησαν η τουρκική Γκαζιαντέπ, ο Ερυθρός Αστέρας στην Σερβία και πέρυσι επέστρεψε στην Τουρκία για την Σίβασπορ, κάνοντας μία γεμάτη χρονιά με 22 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ. Στην επαγγελματική καριέρα του έχει πετύχει συνολικά 74 τέρματα (29 ασίστ) σε 291 παρουσίες.

Ακόμη, έχει υπάρξει 21 φορές διεθνής με την εθνική U20 της Σενεγάλης, πετυχαίνοντας 13 τέρματα.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!».