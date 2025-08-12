Σε ακόμη μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, προχώρησαν οι διοικούντες τον Λεβαδειακό.

Λίγες ημέρες μετά την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την «γραμμή κρούσης» της ομάδας, οι Βοιωτοί ανακοίνωσαν και την προσθήκη του Γιούρι Λοντίγκιν, ο ο οποίος με την εμπειρία και τις ικανότητες του, θα αποτελέσει εγγύηση κάτω από τα γκολπόστ των «πρασίνων».

Ο 35χρονος γκολκίπερ έμεινε προ ημερών ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος.

Η ομάδα μας προχωράει σε μία σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, με τον Αργεντινό εξτρέμ να φέρνει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της νέας περιόδου.

Γεννημένος στις 20/1/1992, με ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό να τον συνοδεύει. Επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από έναν χρόνο, έχοντας αγωνιστεί με επιτυχία για μία τριετία στον Παναθηναϊκό, όπου μέτρησε 120 συμμετοχές -μεταξύ των οποίων και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League)- με 26 γκολ και 13 ασίστ, ενώ κατέκτησε και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Τίτλους ωστόσο κατέκτησε και στην πατρίδα του με τη σπουδαία Μπόκα Τζούνιορς της οποίας αποτελεί γέννημα-θρέμμα αφού εκεί πραγματοποίησε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, έχοντας πανηγυρίσει έναν πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.

Η περσινή σεζόν τον βρήκε στην Ταγέρες της Αργεντινής, ενώ παλαιότερα αγωνίστηκε επίσης στις Νιούελς Ολντ Μπόις, Ιντεπεντιέντε, Άρσεναλ Σαραντί, Ουνιόν Σάντα Φε και στη μεξικανική Πατσούκα. Στην επαγγελματική του καριέρα μετράει συνολικά 81 γκολ και 44 ασίστ σε 390 συμμετοχές για εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

Στον Λεβαδειακό θα αγωνίζεται με το No. 34.

Του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!

Bienvenido Sebastian!