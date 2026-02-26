Επικαλούμενη λόγους ασφαλείας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη, η Κηφισιά ανακάλεσε τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στους φιλάθλους του Λεβαδειακού ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τότε, περίπου 20 άτομα είχαν εισβάλει στις εξέδρες, πετάξει καθίσματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις και προκαλέσει προσωρινή διακοπή του αγώνα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και του προέδρου του Ιωνικού.

Όπως ήταν, λοιπόν, φυσικό και υπό το βάρος αυτών των γεγονότων, η ομάδα των βορείων προαστίων επέλεξε αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επίσης στη Νεάπολη.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Βοιωτών, οι οποίοι κάνουν λόγο για προσχηματική κίνηση.

