Ο Ηλίας Χαραλάμπους, έκανε σε δηλώσεις του τον απολογισμό της εντός έδρας ήττας του Λεβαδειακού με 2-0 από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι η ομάδα του μπορούσε να διεκδικήσει πολλά περισσότερα από το παιχνίδι, μέχρι την αποβολή, που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των πράσινων.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο προπονητής των Βοιωτών, συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για τη δίκαιη επικράτησή του, επισημαίνοντας ότι το γρήγορο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του από στατική φάση δυσκόλεψε εξ αρχής το έργο της.

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