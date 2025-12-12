Βραζιλιάνικο ρεπορτάζ βάζει εκ νέου τον Μπερνάρ στο κάδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, συνδέοντάς τον αυτή τη φορά με ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023 για να επιστρέψει στην Ατλέτικο Μινέιρο, φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με το Radio Itatiaia, ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει και τον Λεβαδειακό ως πιθανό «μνηστήρα», αν και τονίζει ότι μια τέτοια μεταγραφή είναι ιδιαίτερα δύσκολη για την ομάδα της Βοιωτίας, λόγω του οικονομικού μεγέθους της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται, τόσο η Ατλέτικο Μινέιρο όσο και ο Μπερνάρ εμφανίζονται θετικοί στο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους έως το 2026, όμως μια πραγματικά συμφέρουσα πρόταση θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Ο Μπερνάρ κατέγραψε μέσα στο 2025 συνολικά 52 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027. Υπενθυμίζεται ότι στην διετία του στον Παναθηναϊκό (2022-24) μέτρησε 85 εμφανίσεις, 13 γκολ, 15 ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.