Το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Λεβαδειακού με τον Βόλο συνεχίζεται, δύο μέρες μετά την διεξαγωγή της, με την ομάδα της Βοιωτίας να εκφράζει δημόσια έντονα παράπονα για την διαιτησία του Τάσου Παπαπέτρου.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η δεύτερη κίτρινη κάρτα της που αντίκρισε ο Μοχάμεντ Ελνένι, στο ντεμπούτο του τον Λεβαδειακό, με τους Βοιωτούς να θεωρούν αυστηρή την απόφαση του διαιτητή.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τους υποστηρίζουν ότι σε δύο προηγούμενες φάσεις ποδοσφαιριστές του Βόλου θα έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί σε κίτρινη κάρτα για χτύπημα στο πρόσωπο και ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης.

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