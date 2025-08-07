Προς τον Λεβαδειακό οδεύει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος αναμένεται μέσα στο επόμενο 48ωρο να λύσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό που είχε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026.

Ο διεθνής με την Εθνική Ρωσίας -αλλά Έλληνας κατά το ήμισυ- γκολκίπερ είχε πριν από ένα μήνα συζητήσεις με την σαουδαραβική Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη, οι οποίες ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Στον Παναθηναϊκό είχε γίνει πλέον τέταρτη επιλογή στους γκολκίπερ μετά την έλευση και των Αλμπάν Λαφόν και Κωνσταντίνου Κότσαρη (συν τον βασικό Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι) κι εδώ και λίγες ημέρες είχε πάρει το «ελεύθερο» απ’ το κλαμπ για να βρει ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Λοντίγκιν είχε συζητήσεις με τον Λεβαδειακό και είναι πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για να «μετακομίσει» στον σύλλογο της Βοιωτίας για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.