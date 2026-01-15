Ο Γιώργος Κορνέζος αποτελεί τον εκλεκτό του Λεβαδειακού για να καλύψει στην άμυνα το κενό του Γιώργου Κάτρη, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

Οι Βοιωτοί την Πέμπτη ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 27χρονου στόπερ, ο οποίος αγωνίστηκε τον τελευταίο χρόνο στην τσέχικη Μπάνικ Οστράβα, ενώ παλαιότερα έχει παίξει σε ΑΕΚ, Λαμία και Βόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Γιώργου Κορνέζου. Ο 27χρονος στόπερ αγωνιζόταν τον τελευταίο χρόνο στο πρωτάθλημα της Τσεχίας με την Μπάνικ Οστράβα. Ο υψηλόσωμος αμυντικός (ύψους 1,91 μ.) διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ελληνικά γήπεδα, μετρώντας 59 συμμετοχές σε επίπεδο Super League.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ακολούθησαν ο Αστέρας Βλαχιώτη, η Σπάρτη, ο Ιωνικός και ο Εθνικός, ενώ το 2019 έκανε το μεγάλο βήμα για την ΑΕΚ. Επόμενοι σταθμοί του ο Βόλος, ξανά ο Ιωνικός κι έπειτα ο Αστέρας Βλαχιώτη, και η ΑΕΚ Β, στη συνέχεια φόρεσε για 2,5 χρόνια τη φανέλας της Λαμίας, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό.»