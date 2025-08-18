Καλύτερος ο Λεβαδειακός νίκησε με σκορ 2-1 εκτός έδρας τον Μακεδονικό και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λαγιούς (78’) έκανε από κοντά το 1-0, ο αρχηγός του Λεβαδειακού, Λιάγκας με καρφωτή κεφαλιά στο 86’ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Παπαδόπουλου, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε (88’) ο Κίκο Νικόλαο με ένα υπέροχο γκολ στο παράθυρο της εστίας του Άνακερ.

Στο 60΄σε σουτ του Όζμπολτ η μπάλα βρήκε το δοκάρι.

Δείτε ολόκληρη την αναμέτρηση:

Διαιτητής: Φ. Πολυχρόνης

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασάνογλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμάι, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας, Καλαϊτζής, Αλτιντζής, Καπετάνος (46′ Πόντης).

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Αμπού Χάννα (55′ Κάτρης), Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (76′ Βέρμπιτς), Μπάλτζι, Παλάσιος (65′ Συμελίδης), Γκούμας (55′ Λαγιούς), Όζμπολτ (76′ Πεντρόσο).