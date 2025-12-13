Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 2) στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, ο αγώνας ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την ΑΕΛ Novibet, με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Έχοντας για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον Σάββα Παντελίδη οι «βυσσινί» φιλοδοξούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, ωστόσο το έργο τους στο «Λάμπρος Κατσώνης» είναι δύσκολο, αφού το συγκρότημα του Παπαδόπουλου είναι εξαιρετικό, διαθέτοντας μάλιστα και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας.

Οι Βοιωτοί, αν και απέχουν από τις νίκες στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, φιγουράρουν στην τέταρτη θέση -μαζί με τον Βόλο- με 22 πόντους.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Κάμπου βρίσκεται στην προτελευταία θέση με μόλις οκτώ βαθμούς.

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν-Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος -Τσόκαϊ, Κωστή, Μπάλτσι- Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος – Αποστολάκης, Παντελάκης, Ηλιάδης,Δεληγιαννίδης – Στάικος, Πέρες, Ατανάσοφ – Μούργος, Τούπτα, Πασάς

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κωνσταντίνου, 4ος: Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς