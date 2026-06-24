Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ηλία Χαραλάμπους στη θέση του προπονητή της πρώτης ομάδας, με τον Κύπριο τεχνικό να επιστρέφει στη Λιβαδειά, όπου θήτευσε ως ποδοσφαιριστής.

Ο Λεβαδειακός βρήκε τον «διάδοχο» του Νίκου Παπαδόπουλου στον πάγκο της ομάδας, με τον Κύπριο τεχνικό να αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης των Βοιωτών, για να αναλάβει το μελλοντικό πρότζεκτ της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει στη Λιβαδειά, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν (2013-14).

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