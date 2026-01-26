Ο Γιώργος Νίκας έφυγε από τον Παναθηναϊκό και επιστρέφει στον Λεβαδειακό όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Ο αξιόλογος 26χρονος χαφ δεν κατάφερε να καθιερωθεί στους «πράσινους», καθώς σε δύο σεζόν κατέγραψε μόλις εννέα συμμετοχές και γυρίζει στη Βοιωτία για να βρει ξανά ρυθμό και σταθερότητα.

Κατά την προηγούμενη θητεία του με την πρώτη ομάδα του Λεβαδειακού, ο Νίκας μέτρησε 140 συμμετοχές σε Super League και Super League 2, σημειώνοντας 20 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Γιώργου Νίκα.

Ο 26χρονος μέσος επιστρέφει στο «σπίτι» του, στην ομάδα μέσα από την οποία αναδείχθηκε και πραγματοποίησε τα πρώτα επαγγελματικά βήματά του.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Λεβαδειακού και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα από τα 18 του χρόνια, μετρώντας συνολικά 140 συμμετοχές (20 γκολ, 6 ασίστ) σε επτά σεζόν στο ενεργητικό του.

Με τον Λεβαδειακό, ο Γιώργος Νίκας έζησε πολλές σπουδαίες στιγμές. Πρωταγωνίστησε και στα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε η ομάδα μας στη Superleague 2 (2022, 2024) για να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, ξεχωρίζοντας πάντα με την ηγετική του προσωπικότητα, την ποδοσφαιρική του ποιότητα και τον χαρακτήρα του, εντός και εκτός γηπέδων.

Όσα πέτυχε με τον Λεβαδειακό, τον οδήγησαν στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο, πριν αποχωρήσει ως ελεύθερος.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το “Νο 8”.

Γιώργο, καλώς επέστρεψες στην οικογένειά σου, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».