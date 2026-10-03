Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε τις μεταγραφικές του κινήσεις με την απόκτηση του Απόστολου Τσιλιγγίρη, ο οποίος θα ενισχύσει τη θέση των τερματοφυλάκων στην ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους.

Ο 26χρονος γκολκίπερ μετακομίζει στη Βοιωτία ως ελεύθερος. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε αρχικά στην Ηλιούπολη, με την οποία κατέγραψε 13 συμμετοχές, ενώ στο δεύτερο μισό της χρονιάς εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό της Κηφισιάς.

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