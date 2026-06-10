Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τον Λεβαδειακό να καλείται καθημερινά να διαχειριστεί τις «σειρήνες» για ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του.

Παρά το γεγονός ότι η μεταγραφική περίοδος βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του νεαρού άσου. Ορισμένες εξ αυτών επιχείρησαν να κάνουν την κίνησή τους, ωστόσο οι πρώτες προσεγγίσεις δεν στάθηκαν ικανές να μεταβάλουν τη στάση της διοίκησης του Λεβαδειακού.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr