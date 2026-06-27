Δημοσιεύματα στην Αργεντινή, αναφέρει  ότι ο Λεβαδειακός δεν θα κάνει χρήση αγορά του Γκιγέρμο Μπάλτσι, και ο 25χρονος μεσοεπιθετικός, θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

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