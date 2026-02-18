Η συνεργασία του Λεβαδειακού με τον Στίπε Γιούριτς ολοκληρώθηκε. Η ομάδα της Βοιωτίας ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Βόσνιο επιθετικό, που δεν είχε ρόλο βασικού στα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Στίπε Γιούριτς.

Ο Βόσνιος επιθετικός αγωνίστηκε στην ομάδα μας για συνολικά 7 παιχνίδια (5 πρωτάθλημα, 2 Κύπελλο), σημειώνοντας 3 γκολ.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του».