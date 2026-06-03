Με τη φανέλα του Λεβαδειακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Παναγιώτης Συμελίδης, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους «πράσινους» μέχρι το 2028.

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