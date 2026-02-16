Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο διέψευσε ο Λεβαδειακός τα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν πρωτοκλασάτους ποδοσφαιριστές του, εν όψει του καλοκαιριού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει συμφωνία ή συζήτηση για πώληση κάποιου παίκτη.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως συμφωνία ή συζήτηση έστω της ομάδας για την πώληση ποδοσφαιριστή της. Και δεν πρόκειται να υπάρξει κιόλας οτιδήποτε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

Όπως κι αν λέγεται ο παίκτης. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε μόνο τους αγωνιστικούς μας στόχους και τίποτα άλλο» υπογράμμισε η ομάδα της Βοιωτίας.