Ο Λεβαδειακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τον Παναιτωλικό για τη φιλοξενία στην αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Super League. Το ματς ολοκληρώθηκε με τους Βοιωτούς να επικρατούν με σκορ 3-1.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ Παναιτωλικός για την άψογη φιλοξενία που παρείχε στην αποστολή της ομάδας μας στο χθεσινό παιχνίδι στο Αγρίνιο.

Τέτοιες συμπεριφορές προάγουν το φίλαθλο πνεύμα και συμβάλλουν στην καλλιέργεια σχέσεων και σεβασμού μεταξύ των συλλόγων.

Ευχόμαστε στην ΠΑΕ Παναιτωλικός καλή συνέχεια στην προσπάθειά της στο πρωτάθλημα».