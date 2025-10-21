Τις εκατό συμμετοχές στη Super League έφτασε ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος τις συνδύασε με ένα πολύ όμορφο γκολ, το οποίο ήταν το 26ο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Αυτό ήταν το τρίτο του τέρμα με τα χρώματα του Λεβαδειακού, αφού έχει ακόμη 23 στις 93 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό , όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Ο Παλάσιος είχε κάνει το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα στις 11 Σεπτεμβρίου 2021 στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης 4-0, ενώ το πρώτο του τέρμα το είχε σημειώσει στις 16 Οκτωβρίου 2021 στο Παναθηναϊκός – Ιωνικός 4-1.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: slgr.gr