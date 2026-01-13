Ο τραυματίας Μπένιαμιν Βέρμπιτς είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον τεχνικό του Λεβαδειακού, Νίκο Παπαδόπουλο εν όψει του προημιτελικού Κυπέλλου με την Κηφισιά (14/1, 15:00, COSMOTE SPORT 1 HD) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Στην αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.