Η ΠΑΕ Λεβαδειακός, ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Χρήστου Παπαδόπουλου από την Τζένοα, με τον 21χρονο χαφ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βοιωτούς.

Μεταγραφική ενίσχυση με φόντο το μέλλον για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, που έκανε δικό της ένα από τα ελληνικά ταλέντα του εξωτερικού. O 21χρονος υψηλόσωμος (1,88) μεσοεπιθετικός έφυγε το 2022 από τον Ηρακλή Λάρισας και πήρε μεταγραφή στην Τζένοα τη σεζόν 2022-23, ενώ ένα χρόνο μετά μετακόμισε στις ακαδημίες της Γιουβέντους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε ως δανεικός στην ομάδα U19 της Αταλάντα, ωστόσο ο δανεισμός του διακόπηκε πρόωρα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ελληνική ομάδα.

Ο Παπαδόπουλος είναι διεθνής με την εθνική U19 και αγωνιζόταν μάλιστα βασικός στην μεγάλη εκτός έδρας επικράτηση επί της Γερμανίας με 2-3.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Παπαδόπουλου.

Γεννημένος στις 1/1/2004, αγωνίζεται ως επιθετικός μέσος και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της γενιάς του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Διεθνής με την Εθνική Ελλάδας U21. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία, όπου μετακόμισε αρχικά στην ομάδα U19 της Τζένοα από τον Ηρακλή Λάρισας, ενώ μετά από μία διετία, μεταπήδησε στη Γιουβέντους ως δανεικός, για τη δεύτερη ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι ακολούθησε νέος δανεισμός στην Αταλάντα, όπου αγωνίστηκε επίσης στη δεύτερη ομάδα.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.74.

Χρήστο σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».