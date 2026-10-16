Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Βόλο (17/10, 17:00) στο «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ηλίας Χαραλάμπους, που ανακοίνωσε αποστολή, θα έχει στη διάθεσή του τους Λαμαράνα και Τσιβελεκίδη, οι οποίοι επιστρέφουν, ενώ εκτός έμειναν οι Κομπνάν και Μπάτζι. Παράλληλα, οι Συμελίδης, Κορνέζος και Γκιομπέρ συνεχίζουν να απουσιάζουν.

Η αποστολή:

Άνακερ, Ελιάσι, Λιάγκας, Πάνζο, Τσιβελεκίδης, Τσάρας, Φίλων, Βήχος, Μανθάτης, Πάντεα, Λαμαράνα, Ελνένι, Σουτ, Νίκας, Εντιαγέ, Κωστή, Γκούμας, Βρακάς, Ούρσι, Εμμανουηλίδης, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Ποπέσκου, Οζέγκοβιτς και Μπάουσα.