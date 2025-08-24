Να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε θέλει ο Λεβαδειακός στο εφετινό πρωτάθλημα της Super League. Μετά από μια εξαιρετική σεζόν, οι Βοιωτοί κάνουν εκκίνηση στο νέο πρωτάθλημα, φιλοξενώντας την Κηφισιά (25/8, 19:30, Novasports 2).

Ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα θέματα με τον καταρτισμό της αποστολής που έχει ως εξής:

Γκαραβέλης, Άνακερ, Λοντίγκιν, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος.