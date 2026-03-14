Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (15/3, 18:00, Novasports Prime) στο γήπεδο της Τούμπας, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Παλάσιος και Λαμαράνα.

Στην αποστολή που ταξίδεψε για την Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Οζέγκοβιτς.