Ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον αυριανό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ (11/02, 17:00), στη ρεβάνς του 1-1 στο Ηράκλειο, σε κομβική αναμέτρηση που μπορεί να τον οδηγήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό της διοργάνωσης. Στη Λιβαδειά το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία, ξεπερνώντας το στενό αγωνιστικό πλαίσιο και αγκαλιάζοντας ολόκληρη την πόλη.

Το κλίμα αποτυπώνεται ξεκάθαρα και μέσα από τη δραστηριότητα της ομάδας στα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης». Σε σχετική ανάρτηση, ο Λεβαδειακός χρησιμοποίησε απόσπασμα από την ταινία «Το Κυνήγι της Ευτυχίας», συνοδευόμενο από το μήνυμα «Αν θέλεις κάτι, πήγαινε πάρ’ το. Τέλος», στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου αγώνα.

