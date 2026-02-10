Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς-ρεβάνς με τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά (11/2, 17:00, COSMOTE SPORT 2 HD), που θα κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα της Βοιωτίας έχει μπροστά της μια ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί την πρόκριση για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Σε αυτή την προσπάθεια ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει στη διάθεσή του τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Λαγιούς, που δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και ο Συμελίδης. Αντίθετα, διαθέσιμοι είναι οι Λοντίγκιν και Τσόκαϊ, που επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους.

Η αποστολή: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσόκαϊ, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Η ομάδα της Βοιωτίας το 1985 αποκλείστηκε από την ΑΕΛ στα ημιτελικά. Αυτή τη φορά, μετά το 1-1 στο Παγκρήτιο, τα πάντα είναι ανοιχτά…