Ο Λεβαδειακός θα υποδεχτεί την Τετάρτη (11/02) τον ΟΦΗ στον αγώνα ρεβάνς για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας (1-1 η πρώτη αναμέτρηση στην Κρήτη).

Σε περίπτωση πρόκρισης θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των Βοιωτών είναι μεγάλος. Όλοι οι φίλοι του συλλόγου της Βοιωτίας θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν δια ζώσης τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σχηματίστηκε μεγάλη ουρά από φιλάθλους προκειμένου να προμηθευτούν εισιτήριο.

