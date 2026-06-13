Τέλος στη συνεργασία του με τον Νίκο Παπαδόπουλο έβαλε ο Λεβαδειακός, ο οποίος με ανακοίνωση που εξέδωσε, τον κατηγορεί για αθέτηση συμφωνίας.

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