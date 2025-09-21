O Λεβαδειακός, με κεκτημένη ταχύτητα από τη σπουδαία νίκη του με 4-1 σκορ επί του ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα (Novasports Prime) τον ΟΦΗ στο «Λάμπρος Κατσώνης», για την 4η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς με μεγάλο ενδιαφέρον.

Από νίκη προέρχεται όμως και η ομάδα του Ράσταβατς, που μεσοβδόμαδα επικράτησε άνετα με 3-0 της Καβάλας,, για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στο πρωτάθλημα οι Βοιωτοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής τέσσερις βαθμούς, ενώ έναν λιγότερο έχουν οι Ηρακλειώτες.

Λεβαδειακός-ΟΦΗ 1-0

Γκολ: 1′ Λαγιούν (Λεβαδειακός)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα, Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή, Μπάλτσι, Παλάσιος, Λαγιούν, Όζμπολτ

ΟΦΗ (Μ. Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια, Νους, Φούντας, Ρακόνιατς

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος Στάικος

4ος: Κουκουλάς

VAR: Τζήλος, Πουλικίδης.