Στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» αναμετρώνται αυτήν την ώρα (Novasports 2) ο φορμαρισμένος Λεβαδειακός και ο Παναιτωλικός, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι Βοιωτοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα και φιλοδοξούν να πάρουν το «τρίποντο» σήμερα για να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, απέναντι στο συγκρότημα του Πετράκη, που παρουσιάζεται πολύ πιο αποτελεσματικό μακριά από το Αγρίνιο.

Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 1-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Άμπου Χάνα, Λιάγκας, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα, Λαγιούς, Πεντρόσο, Παλάσιος, Συμελίδης.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μαυρίας, Γκαρσία, Σιέλης, Μάνρικ, Κόγιτς, Εστεμπάν, Ενκολόλο, Μάτσαν, Μίχαλακ, Άλεξιτς.

Διαιτητής: Κόκκινος

Βοηθοί: Δέλλιος, Νίκζας

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος