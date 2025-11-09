Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Νovasports Prime) στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας ο αγώνας ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Πανσερραϊκό.

Οι δύο ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 10η αγωνιστική της Super League, με τους -εκπληκτικούς εφέτος- Βοιωτούς να ψάχνουν το «τρίποντο» για να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική πορεία τους στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη, τα «λιοντάρια», που θα έχουν στον πάγκο τους τον υπηρεσιακό τεχνικό, Αλέξανδρο Βεργώνη, στοχεύουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα στη Λιβαδειά, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για την παραμονή στην πρώτη τη τάξει κατηγορία.

Οι Βοιωτοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8′ με τον Όζμπολτ, ωστόσο πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση με τέρμα του Νάνελι.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Παλάσιος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του Παπαδόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 41΄ο Ιβάν σκόραρε για τον Πανσερραϊκό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 2-1

Γκολ: 8′ Όζμπολτ (Λεβαδειακός), 13′ Νάνελι (Πανσερραϊκός), 45+2′ Παλάσιος (Λεβαδειακός)

Κίτρινες: Νάνελι (Πανσερραϊκός), Ντα Κόστα (Πανσερραϊκός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Όζμπολτ.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος, Νανέλι, Ιβάν, Μπρουκς, Μάρας.

Διαιτητής: Ματσούκας Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας 4ος: Νταούλας VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου.