Ο Λεβαδειακός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 4 HD) στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 1-0

Γκολ: 12′ αυτ. Κεντζιόρα (Λεβαδειακός)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Μανθάτης, Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας – Πεδρόσο, Μπάλτσι, Βέρμπιτς

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι-Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ-Μπιάνκο, Καμαρά-βανούσετς, Ζίβκοβιτς, Μπέρδος-Τσάλοφ.

