Ο Λεβαδειακός και ο ΠΑΟΚ κοντράρονται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 4 HD) στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 1-0
Γκολ: 12′ αυτ. Κεντζιόρα (Λεβαδειακός)
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Δοκάρια:
Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Μανθάτης, Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Φίλων, Τσιμπόλα, Γκούμας – Πεδρόσο, Μπάλτσι, Βέρμπιτς
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι-Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ-Μπιάνκο, Καμαρά-βανούσετς, Ζίβκοβιτς, Μπέρδος-Τσάλοφ.