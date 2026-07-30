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Μετά την απόκτηση του Ρουμάνου Άντριαν Σουτ, οι Βοιωτοί στρέφονται στην αγορά της Αργεντινής για να καλύψουν το κενό που άφησε η αποχώρηση του Σεμπάστιαν Παλάσιος.
Ο εκλεκτός για τη θέση του εξτρέμ είναι ο Γκρεγκόριο Ροντρίγκες, ο οποίος αναμένεται να αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από τη Σαν Λορέντσο. Ο 26χρονος αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πλευρά της επίθεσης όμως, έχει την ευκαιρία να αγωνίζεται και στα δύο άκρα.
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