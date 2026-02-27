Χωρίς τους τραυματίες Βέρμπιτς, Παπαδόπουλο και Λαγιούς θα αγωνιστεί ο Λεβαδειακός στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο γήπεδο της Νίκαιας για την 23η αγωνιστική της Super League (28/2, 20:00, Cosmote Sport 1).

Στον αντίποδα επιστρέφουν οι Λιάγκας, Παλάσιος και Συμελίδης και είναι ξανά στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου.

Η αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος αποτελείται απ’ τους: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Φίλων, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Μάγκνουσον, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.