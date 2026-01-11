Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Νovasports Prime) στο στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» το παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο.

Οι δύο ομάδες, που έχουν εντυπωσιάσει με την πορεία τους στην εφετινή Super League, αναμετρώνται στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, για την 16η αγωνιστική της Super League.

Οι «πράσινοι» φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην πέμπτη, με τρεις πόντους λιγότερους.

Στο 9′ ο Μπάλτσι, μετά από πάσα του Παλάσιος, κατάφερε με διπλή προσπάθεια να παραβιάσει την εστία του Σιαμπάνη, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους.

Λεβαδειακός-Βόλος 1-0

Γκολ: 9′ Μπάλτσι (Λεβαδειακός)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Λάγιους, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Παλάσιος

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Κόμπα, Μπουζούκης, Χουάνπι, Πίντσι, Ασεχνούν, Σαντής