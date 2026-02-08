Μετά την πρώτη τους κόντρα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου και λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους ρεβάνς ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναμετρώνται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Παγκρήτιο Στάδιο, αυτή τη φορά για την 20η αγωνιστική του πρωταυθλήματος της Super League.

Υπενθυμίζεται ότι μεσοβδόμαδα οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Ηράκλειο.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1

Γκολ: 8′ Πεντρόσο (Λεβαδειακός), 10′ Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ)

OΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο – Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς – Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης – Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Σαλσέδο

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ – Τσάπρας, Χάνα, Κορνέζος, Βήχος – Νίκας, Κωστή, Μανθάτης, Μπάλτσι – Συμελίδης, Πεντρόσο