Μοιρασμένες είναι οι πιθανότητες της πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου μετά το πρώτο ματς ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό, όπως τόνισε κάμερα της COSMOTE TV ο Νίκος Παπαδόπουλος.

«Ήταν ένα κακό παιχνίδι και λόγω του αέρα. Δεν μπήκαμε καθόλου καλά στο ματς, είχαμε όμως τις προϋποθέσεις παρά τις δυσκολίες στη συνέχεια.

Διαφωνώ ότι πήραμε κάποιο προβάδισμα, 1-1 ήρθε το παιχνίδι, η πρόκριση είναι στο 50-50.

Σκεφτόμαστε φυσικά τη διαχείριση, διότι παίζουμε τρία συνεχόμενα ματς μαζί. Έχουμε τους παίκτες και το βάθος, ώστε να το διαχειριστούμε καταλλήλως και να πάρουμε την πρόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Βοιωτών.