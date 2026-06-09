Ο κύκλος του Νίκου Παπαδόπουλου στον Λεβαδειακό φαίνεται πως ολοκληρώνεται οριστικά, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν ότι η παραμονή του στον πάγκο της ομάδας δεν συγκεντρώνει πλέον καμία πιθανότητα συνέχειας.

Παρότι στο οικονομικό σκέλος, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στο paixebala.gr ο Νίκος Παπαδόπουλος αποδέχτηκε την προσφορά που του έκανε ο Λεβαδειακός, υπήρξε έντονη διαφωνία στις συζητήσεις για ζητήματα που αφορούν στους ρόλους και στις αρμοδιότητες στο τεχνικό τιμ και το συνολικό πλάνο της επόμενης σεζόν.

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