Ο κύκλος του Νίκου Παπαδόπουλου στον Λεβαδειακό φαίνεται πως ολοκληρώνεται οριστικά, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν ότι η παραμονή του στον πάγκο της ομάδας δεν συγκεντρώνει πλέον καμία πιθανότητα συνέχειας.

Παρότι στο οικονομικό σκέλος, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στο paixebala.gr ο Νίκος Παπαδόπουλος αποδέχτηκε την προσφορά που του έκανε ο Λεβαδειακός, υπήρξε έντονη διαφωνία στις συζητήσεις για ζητήματα που αφορούν στους ρόλους και στις αρμοδιότητες στο τεχνικό τιμ και το συνολικό πλάνο της επόμενης σεζόν.

Διαβάστε περισσότεροι στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Λεβαδειακός #Παπαδόπουλος