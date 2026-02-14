Ο Νίκος Παπαδόπουλος παρουσιάστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια του παικτών του στο 0-0 με τον Ολυμπιακό για την 21η αγωνιστική της Super League. Ο προπονητής του Λεβαδειακού τόνισε ότι η ομάδα του ήταν απογοητευμένη μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, ωστόσο επεσήμανε ότι βγήκε αντίδραση, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας με τους Πειραιώτες διεξήχθη με δέκα παίκτες στο γήπεδο.

«Η δυσκολία ήταν ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα με ποιότητα. Όταν παίζεις με δέκα παίκτες, αυτόματα πρέπει να αμυνθείς σωστά. Το κάναμε σε πολύ καλό βαθμό. Ο Ολυμπιακός είχε κάποιες ευκαιρίες για να σκοράρει, όμως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα μέσα στο γήπεδο.

Αντιδράσαμε μετά από ένα κακό ψυχολογικά παιχνίδι που μας επηρέασε, με τον ΟΦΗ. Όλοι ήθελαν να φτάσουμε στον τελικό, τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και συνολικά ο οργανισμός. Χθες, στην προπόνηση, είδα σκυμμένα κεφάλια, όμως οι παίκτες μου έβγαλαν αντίδραση. Το αποδείξαμε σήμερα και αυτό είναι κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε στα μεγάλα παιχνίδια.

Θέλουμε τη στήριξη όλων στα επόμενα πέντε ματς, ώστε να παλέψουμε μέχρι το τέλος και να βρεθούμε εκεί που πραγματικά αξίζουμε», είπε.