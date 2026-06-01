Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής Super League ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο έμπειρος τεχνικός κατάφερε να μεταμορφώσει τον Λεβαδειακό, οδηγώντας τον σε μια εξαιρετική πορεία που για μεγάλο διάστημα φτάνοντας μέχρι το σημείο να διεκδικεί ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η εξαιρετική πορεία των Βοιωτών έχει δημιουργήσει την επιθυμία της διοίκησης να συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η πρόταση ανανέωσης έχει ήδη κατατεθεί, μάλιστα με βελτιωμένους οικονομικούς όρους, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικός θεωρείται για το πρότζεκτ της ομάδας.

