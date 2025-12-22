Ο Λεβαδειακός πέρασε νικηφόρα τη Δευτέρα από τις Σέρρες, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο το 2025, το τέλος του οποίου θα τον βρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο τεχνικός των Βοιωτών, Νίκος Παπαδόπουλος επισήμανε πως η ομάδα του δεν ήταν καλή απέναντι στον Πανσερραϊκό, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στόχος των «πρασίνων» είναι να αναδείξουν Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος από την αρχή του παιχνιδιού. Ήρθε το πρώτο γκολ, ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες και έπεσε η ψυχολογία του. Δεν ήμασταν καλοί.

Θέλουμε να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι. Αυτό ισχύει τόσο για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, όσο και για τον κόσμο στις εξέδρες του γηπέδου.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εύχομαι ο νέος χρόνος να μας βρει με υγεία και κοντά στις οικογένειες μας».