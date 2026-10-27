Παρελθόν από τον Λεβαδειακό αποτελεί ο Χρήστος Παπαδόπουλος, με τον 21χρονο μέσο να γνωστοποιεί την αποχώρησή του μέσω ανάρτησης στα social media.

«Η παρουσία μου στον Λεβαδειακό φτάνει στο τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μου με τον σύλλογο. Εύχομαι στον Λεβαδειακό κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της σεζόν. Έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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