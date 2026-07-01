Τον 22άχρονο διεθνή με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Παντέα, απέκτησε ο Λεβαδειακός, με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς από τη Στεάουα Βουκουρεστίου.

Ο νεαρός αμυντικός θα συνεργαστεί και πάλι με τον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους και προορίζεται για να καλύψει το κενό του Τσάπρα, που μετακόμισε στον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αλεξάντρου Παντέα.

Ο Ρουμάνος δεξιός μπακ έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Γεννημένος στις 11/9/23 στο Βουκουρέστι, είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής Ρουμανίας, ενώ αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Στεάουα, με την οποία έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής (2024, 2025), κατακτώντας επίσης δύο Σούπερ Καπ τις ίδιες χρονιές, αλλά και το Κύπελλο Ρουμανίας το 2020.

Με τη φανέλα του ιστορικού ρουμανικού συλλόγου μετράει 104 συμμετοχές (6 ασίστ) εκ των οποίων οι 19 στις διοργανώσεις της UEFA. Ο Ρουμάνος ακραίος αμυντικός έρχεται από μία γεμάτη χρονιά με 35 εμφανίσεις (3 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι εννιά στο Europa League.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο2 στη φανέλα του.

Τον καλωσορίζουμε στον Λεβαδειακό, του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».