Ο Άλεν Οζμπολτ αποχωρεί από την Ελλάδα και το Λεβαδειακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού. Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και ο 29χρονος Σλοβένος επιθετικός αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στο νησί, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του.

Ο Σλοβένος επιθετικός αφήνει πίσω του μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διετία στη Βοιωτία, καθώς αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά «όπλα» της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου.

Συνολικά κατέγραψε 60 συμμετοχές με τη φανέλα του Λεβαδειακού, σημειώνοντας 19 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας την περασμένη σεζόν.