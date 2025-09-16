Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ιωάννη Κωστή έως το 2028 ανακοίνωσε σήμερα (16/9) ο Λεβαδειακός.

Ο 25χρονος Κύπριος διεθνής μέσος, αποκτήθηκε από τον Λεβαδειακό το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό Β’ και είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με την ομάδα της Βοιωτίας.

H σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Κωστή έως το 2028.

Ο διεθνής μέσος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια, έχοντας ξεχωρίσει για την ποιότητα και το πάθος του, ενώ έχει καταγράψει συνολικά 60 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ιωάννη σου ευχόμαστε υγεία και νέες επιτυχίες με τη φανέλα του Λεβαδειακού!».