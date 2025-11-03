Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος διαθέτει ο Λεβαδειακός, ο οποίος έχει σημειώσει 21 τέρματα στις εννέα αναμετρήσεις του για το πρωτάθλημα Super League και αυτό αποτελεί ρεκόρ για την ιστορία του.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 20 και στην τρίτη ο ΠΑΟΚ με 19, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της λίγκας.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση για την ομάδα της Βοιωτίας ήταν τα 17 γκολ της σεζόν 1989-90, χρονιά που είχε ξεκινήσει πάλι ιδανικά το πρωτάθλημα. Τότε είχε πέντε νίκες, μια ισοπαλία και τρεις ήττες στα πρώτα της εννέα παιχνίδια, ενώ αυτή τη σεζόν μετρά τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.

Η τελευταία φορά που ομάδα της περιφέρειας είχε την καλύτερη επίθεση μετά τα πρώτα εννέα ματς του πρωταθλήματος ήταν το 1987-88 με την ΑΕΛ να μετρά 25 γκολ και τον ΟΦΗ στη δεύτερη θέση με 20.

Ενδιάμεσα ο Ιωνικός είχε καταφέρει να είναι στην κορυφή της παραγωγικότητας, αφού το 1997-98 είχε 22 γκολ, όσα και ο Ολυμπιακός έπειτα από τα εννέα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Χα.Π.

Πηγή: slgr.gr